صور.. خالد عبد العال يتابع أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - وتشمل أعمال التطوير إقامة نظام رى جديد وحديث، وإعادة توزيع الكهرباء، وتغيير البردورات، وإعادة تطوير الممشى الداخلى، ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك، وتقليم الأشجار والنخيل، ودهان الأسوار الخارجية والبردورات، وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة، وعمل برجولات جديدة، وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر، وهى متنفس أهالى المنطقة، وتضم ملاهى وكافيتريات وملاعب.