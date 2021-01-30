إفريقية البرلمان تدعم أمانى أبوزيد لمنصب مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، بمجلس النواب، دعم اللجنة للدكتورة أمانى أبوزيد، المرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى.





وأشاد الجبلى، فى بيان له اليوم السبت، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية لدعم المرشحة المصرية للفوز بهذا المنصب المهم داخل الاتحاد الإفريقى، لا سيما وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حققت نجاحات مبهرة أشاد بها العالم كله فى مجال تنفيذ وإقامة المشروعات القومية الكبرى خصوصًا مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وتابع: "هناك العديد من الدول الإفريقية التى لديها رغبة كبيرة فى نقل التجربة المصرية داخل دولها".

وكانت السفارة المصرية فى أديس أبابا، نظمت ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى الدكتورة أمانى أبوزيد، وشارك فى الندوة أكثر من 40 بعثة إفريقية معتمدة لدى الاتحاد الإفريقى، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الإفريقية، ومنها بنك التنمية الإفريقى والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وقال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، إن الندوة أتاحت الفرصة أمام الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الإفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التى حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية إبان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى.

وركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية فى تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية فى إفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، والتحول إلى الرقمنة فى القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الإفريقية، إلى جانب إطلاق سوق الكهرباء الإفريقى الموحد بما يُحقق هدف القارة فى ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية فى دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائى، فضلاً عن سوق النقل الجوى الإفريقى الموحد الذى سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم فى إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وحازت الرؤية التى استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير كل السفراء الأفارقة الُمشاركين فى الندوة، والذين جددوا الإعراب عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التى تحوزها والرؤية الفنية والاستراتيجية المُتكاملة التى استعرضتها خلال الندوة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر إجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقى خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الإفريقية والتى ستعقد اجتماعاتها يومى 6 و7 فبراير 2021.