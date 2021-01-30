الحكومة تنفى إلغاء الأسئلة المقالية فى الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021 ، وسيتم ارسال بيان تفصيلى بعد قليل

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