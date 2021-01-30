مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل الي اشقائه القادة العرب اعرب فيها عن اعتزام مصر اعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، وتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وأوضح السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمى، أن اعادة ترشيح الامين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية يأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية.

وأشار إلى حرص الرئيس على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف الي خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الاولى من ادارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.