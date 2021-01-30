الزراعة تنفذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح

قال د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة أطلقت الحملة يوم 20 يناير الحالي وسوف تستمر حتى ٢٠٢١/٣/١٥ من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.
يأتى ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح.
وأضاف أنه سوف يتم مقاومة القوارض على حواف الجسور وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام حتى نهاية ديسمبر.
وناشد "الشناوي" المزارعين بالتعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ حملة مكافحة القوارض بكفاءة حتى نستفيد منها بشكل كبير في حماية القمح وهو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر.
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