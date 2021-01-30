هيئة الدواء تعلن بدء إجراءات تسجيل لقاحين جديدين لكورونا

أعلنت هيئة الشراء الموحد، التعاقد مع شركتي "R-pharma" و"Serum Institute"، المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا.
من جانبها، أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأوراق والإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ محليًا، الأول لشركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، والثاني "سبوتنيك V" الروسي.
وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء، إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "استرازينيكيا"، وبمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارًا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ.
وقامت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.
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