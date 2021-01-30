نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب "المحامين" يرد على خبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر استقالة رجائي عطية نقيب المحامين، بعد منشور له علي صفحته الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن نقيب المحامين قد نشر بوست علي صفحته الشخصية يبدي استياءه من عدم تعاون مجلس النقابة معه وألمح بالاستقالة وظن العديد أنه قرر اعتزال العمل النقابي.

ولم يلبث يوم وإلا كان هذا الرد ( ليست استقالة وانما مطالبة الجمعية العمومية أن تنشط لحماية نفسها والمحاماة ونقابتها من المرتزقة الشتامين)، هذا ولم يفصح عن أسماء او تفاصيل.