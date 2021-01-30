موسيماني يخرج عن صمته ويرد على انتقادات رضا عبدالعال

خرج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن صمته ورد على تصريحات هجوم لاعب منتخب مصر السابق، رضا عبد العال، ضده حيث وصفه بأنه ليس لديه أي إمكانيات.
وكان رضا عبد العال، قد قال الأربعاء الماضي، في تصريحات تليفزيونية، منتقدآ موسيماني قائلًا: "لا يستطيع التدريب فى القسم الثاني، وهو مدير فني إمكانياته محدودة للغاية".
ورفض موسيماني التفاعل مع انتقادات نجم الأهلي السابق، مؤكدًا أنه طالما يدرّب النادي الأهلي، سيكون هُناك انتقادات.
وصرح بيتسو في تصريحات نقلتها صحيفة "thesouthafrican" الجنوب إفريقية: "لا يُمكن التركيز على ذلك، إذا كنت تُريد أنّ تكون مدربًا للأهلي أو صن داونز، لا يُمكنك أنّ تكون قلقًا بشأن ذلك".
وتابع: "اللاعبون السابقون يتحدثون باستمرار، ونحن علينا احترام ما يقولونه بسبب مساهماتهم في كرة القدم".
وأضاف: "البعض يتحدث بشكل جيد، مثل ميدو (نجم الزمالك السابق)، لقد تحدث بشكل جيد جدًا، ووائل جمعة من قطر جاء إليّ وقال (بيتسو أنت لا تُصدق)".
وأختتم تصريحاته قائلًا: "هؤلاء الأساطير قالوا أشياء جيدة، أبو تريكة أيضًا كان يقول أشياء جيدة، الضغوطات موجودة دائمًا، وأنت يجب عليك أنّ تتعامل مع الانتقادات".
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