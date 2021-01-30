موسيماني يتخذ إجراءات مفاجئة لموقعة الدحيل.. تعرف عليها

بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الاستعداد بكل قوة لمواجهة فريق الدحيل القطري للمواجهة المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وعقد موسيماني العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء بالفريق، موسي ماتالابا ويوشا فالدويا، من أجل استطلاع الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه والعمل الفني على اختراق دفاعات الفريق القطري.

وأدى اجتماع موسيماني مع جهازه المعاون، من أجل البرنامج الخاص بالفريق خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تخطي فريق الدحيل والعمل على مفاجأة الفريق القطري بشكل فني مخالف.

كما حرص الجهاز الفني على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري ودخل بعدها الجميع كبسولة طبية في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.

تصريحات موسيماني

وصرح بيتسو في تصريحات نقلتها صحيفة "thesouthafrican" الجنوب إفريقية: "لا يُمكن التركيز على ذلك، إذا كنت تُريد أنّ تكون مدربًا للأهلي أو صن داونز، لا يُمكنك أنّ تكون قلقًا بشأن ذلك".

وتابع: "اللاعبون السابقون يتحدثون باستمرار، ونحن علينا احترام ما يقولونه بسبب مساهماتهم في كرة القدم".

وأضاف: "البعض يتحدث بشكل جيد، مثل ميدو (نجم الزمالك السابق)، لقد تحدث بشكل جيد جدًا، ووائل جمعة من قطر جاء إليّ وقال (بيتسو أنت لا تُصدق)".

وأختتم تصريحاته قائلًا: "هؤلاء الأساطير قالوا أشياء جيدة، أبو تريكة أيضًا كان يقول أشياء جيدة، الضغوطات موجودة دائمًا، وأنت يجب عليك أنّ تتعامل مع الانتقادات".