تفاصيل البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

احلال السيارات- ارشيفية
آخر أخبار البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل والخطوات التي تساعدهم في إستكمال عملية إحلال مركبتهم الخاصة، حيث كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأسبوع الأول من شهر يناير عام 2021.
البرنامج القومي لتحويل السيارة
ساهم البرنامج في التسهيل على المواطنين، من حيث الدفع لتحويل السيارة لتتيح الحكومة حافزًا ماليًا مقداره 60 ألف جنيه، ليدفع صاحب المركبة القديمة مقدم السيارة الجديدة من الحافز المالي، كما أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل باقي ثمن السيارة بفائدة 3% وفترة سداد 10 سنوات.
ووفق ما أعلن أن السيارات التي سوف تشارك في المبادرة يتم تجميعها محليا لتعزيز صناعة السيارات وتوفير فرص عمل، كما أن الشركات العالمية سوف يسمح لها بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة، لإدخال التكنولوجيا الأجنبية الجديدة للعمل في مصر.
طريقة التقديم في مبادرة إحلال السيارات
يمكنك التقديم في مبادرة إحلال السيارات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو الضغط على الرابط التالي:
كما تستطيع الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات، على أن يتم التواصل مع أصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط ومدتها.
الشروط
- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.
- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.
- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد بيان باجمالي الدخل الشهري سندات ملكية وديعة.
- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.
المستندات المطلوبة من المستفيد
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.
- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن عقد إيجار/تمليك محل الإقامة ،إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.
- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب احلالها وتجديدها.
الجدير بالذكر، أن السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج تعتبر موفرة بصورة أعلى عن تشغيلها بالغاز الطبيعي ما يصل إلى 50% من مصروفات التشغيل لصاحب السيارة، بسبب الوفر الذي سيحققه استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل "الوقود المزدوج"، عن العمل بالبنزين وحده.
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