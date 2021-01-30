من هنا.. تردد قناة scare tv الجديد 2021 نايل سات.. اضبط القناة حالا

عبر هذا التقرير نقدم تردد قناة scare tv الجديد 2021 نايل سات… بتلك الكلمات بحث الكثيرون من جمهور الوطن العربي على التردد الجديد خاصة من عشاق أفلام الرعب الأجنبية حتى يتمكنوا من متابعة كل جديد على القناة ويقضون وقت ممتع بصحبة عائلتهم في المنزل في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا والذي جعل البعض يخشى من التنزه في الأماكن الخارجية خوفًا من الإصابة بالفيروس.

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تردد قناة scare tv الجديد 2021 نايل سات

دوت الخليج تنشر التردد الجديد لقناة scare tv، والخطوات التي يجب أن تتبعها للحصول عليه بشكل سهل وسريع.

يمكنك ضبط التردد على قمر اصطناعي نايل سات على 10872، ومعدل ترميز القناة: 27500، ومعدل الإستقطاب رأسي، أما معامل تصحيح الخطأ سيكون: ¾.

الأفلام التي تقدمها قناة scare tv

يذكر أن قناة Scare TV قررت تغيير التردد الخاص بها لتحسين الخدمة التي تقدمها وترفع مستوى الدقة والجودة للمشاهد بمختلف الدول حتى لا ينفر منها ويتجه ليبحث عن قناة أخرى تقدم له خدمة أفضل، وهذا ما قامت به عدة قنوات فضائية مع مطلع العام الجديد 2021.

أفلام أجنبية مترجمة للعربية على قناة سكار تي في scare tv

ونجحت قناة Scare TV في تحقيق قاعدة شعبية عريضة من مختلف الدول العربية، لأنها تقدم أفلام أجنبية مميزة مترجمة باللغة العربية، واختارت نوعية الأفلام "الرعب" التي تجذب انتباه الملايين بالشرق الأوسط نظرًا لقلة تقديم هذه النوعية بالسينما المصرية بل والعربية أيضًا، واستحوذت عليها ونجحت بها السينما الأجنبية، الأمر الذي جعل المشاهد يتجه للقناة للاستمتاع بما يحبه ويجعله يعيش تجربة فريدة على مدار ساعتين تقريبًا وقت عرض الفيلم.

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قناة سكار تي في Scare TV مجانية

ومن مميزات قناة Scare TV أنها تقدم خدماتها بشكل مجاني نظرًا لأنها قناة غير مشفرة تعرض الأفلام لكل مشاهد عربي دون الحصول على مقابل مادي مثل باقي المنصات أو القنوات الأخرى، فكل ما عليك للوصول لقناة Scare TV ضبط التردد الجديد 2021 على نايل سات.