سمر سالم عن مشروع عين القاهرة: تشويه المظهر الحضارى لحى الزمالك

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما يتم تداوله فى الأونة الأخيرة، فيما يتعلق بقيام وزير السياحة، ومحافظ القاهرة بوضع حجر الأساس لمشروع cairo eye، الترفيهي والذى سيتم إنشاؤه فى منطقة حى الزمالك بمحافظة القاهرة.

سمر سالم عضو مجلس النواب

وأوضحت عضو مجلس النواب، سمر سالم، على الرغم من روعة ذلك المشروع، والعوائد السياحية التي ستعود على الدولة المصرية من وراءه، إلا أن السادة القائمين عليه قد تناسوا وتغافلوا تماماً عن الشكل الحضارى والتاريخي للمنطقة والذي تم تشويه معظمه، بسبب أعمال تنفيذ ذلك المشروع، والذى كان من الممكن أن يتم إقامته في العديد من الأماكن الاخرى، والمدن الجديدة التي كانت مؤهله بشكل أكبر، لإقامة ذلك المشروع فيها دون الإضرار بأي مظهر حضارى.

كما أن هذا المشروع كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث، لاسيما وأن هناك تفاصيل لا نعلمها بشأن العائد المادي والاستثمارى على خزانة الدولة، حيث أن المتاح من المعلومات من واقع الاعلام، وتصريحات صاحب الشركة المنفذة والتى لا نعلم عن هذه الشركة أى معلومات، حيث نجد أن هناك حق انتفاع لمدة 25 سنة لهذه الشركة.

وطالبت عضو مجلس النواب، سمر سالم، بالتدخل الفورى من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك المشكلة ومحاسبة من قام بتدمير وتشويه المعالم الحضارية والتاريخية لذلك الحي الراقي دون داع.