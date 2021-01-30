اليوم الأول لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. تدريبات خفيفة وبرنامجًا بدنيًا للاعبين

بدأت بعثة النادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية، يومها بتناول وجبة الإفطار صباح اليوم السبت، داخل الغرف المخصصة لها بفندق الإقامة، وذلك ضمن إجراءات "الكبسولة الطبية" للعزل الصحي، التي تطبقها اللجنة المنظمة، ويخضع لها الجميع، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية.
وتنتظر بعثة الأهلي ظهور نتيجة المسحة من أجل بدء فعاليات اليوم الأول لها في قطر، وفقًا لتعليمات مشددة بشأن الالتزام بقواعد "الكبسولة الطبية" استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
فيما حرص الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار كأس العالم للأندية.
وعقد موسيماني العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء موسي ماتالابا ويوشا فالدويا من أجل استطلاع الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.
ووضع كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي، برنامجًا بدنيًا للاعبين لخوض مرانهم الأول في قطر؛ استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وكان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة في المران الأول للفريق في قطر.
ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
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