الصحة تكشف طرق للحصول على الڤيتامينات الطبيعية لتحفيز جهاز المناعة

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بعض الأغذية التي يمكن أن يضيفها الفرد إلى وجباته الصحية من أجل تقوية المناعة لديه، والتي تعتبر الحصن لمحاربة فيروس كورونا اللعين.

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ونشرت الوزارة تلك الأغذية عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، وقالت:"الأغذية الغنية بالڤيتامينات الطبيعية التي يمكنك إضافتها لوجباتك اليومية لتحفيز جهاز المناعة".

كما وجهت الوزارة نصيحة هامة للمواطنين بشأن الفيتامينات وقالت:"تناول الفيتامينات والمعادن الطبيعية اللازمة لتعزيز صحة الإنسان والمناعة بصورة يومية في وجباتك، يغنيك عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص".

طرق للحصول على الفيتامينات الطبيعية لتحفيز جهاز المناعة

. للحصول على فيتامين "د"

يمكنك الحصول على فيتامين "د" بالتعرض لأشعة الشمس يوميًا من لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د"، في الجسم مما يقوي مناعتك، ويساهم في الحفاظ على صحة العظام.

. الأغذية الغنية بفيتامين "ج"، أو فيتامين "سي"

تناولك لكلا من "الموالح كالبرتقال، اليوسفي، الليمون، بجانب الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل السبانخ والبروكلي" يمد جسمك بفيتامين "ج" وفيتامين "سي" بشكل طبيعي.

. الأغذية الغنية بفيتامين "أ"

تحتوي كلا من الجزر، والبطاطا الحلوة، والطماطم، والكبدة، والقرع العسلي، والمانجو، والحرنكش، والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ على فيتامين "أ".

. الأغذية الغنية بالزنك

للحصول على الزنك ينصح بتناول اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، إضافة إلى ذلك منتجات الألبان والبيض والمكسرات، جميعها تحتوي على الزنك.

. الأغذية الغنية بالأوميجا "3"

الأوميجا "3" يمكنك أن تستفيد منها بتناولك الأسماك مثل الماكريل والتونة، بجانب استخدام زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا.