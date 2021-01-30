قاسم: نتابع الأفارقة للبحث عن بديل مصطفى وأوناجم أقرب للرحيل

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن قائمة الأجانب في الفريق هي سبب عدم انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى الآن، خاصة بعد عرقلة إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق إلى الوداد المغربي،.

وقال قاسم في تصريحات أذاعية لبرنامج "بى أون تايم": كان هناك إصرار غير عادي من مصطفى محمد على خوض تجربة الاحتراف، والحلم بالنسبة له كان السير على خطى محمد صلاح، وطموحاته كانت أكبر من التفكير في النادي، والإدارة وافقت على هذا الأمر، وهذا يحدث في أندية كثيرة جداً، ويجب أن تعلم الجماهير أن مصطفى محمد بالفعل لن يشارك معنا في 4 مباريات أفريقية بسبب الإيقاف، وبالتالي نحتاج لتجهيز اللاعب البديل ليشارك معنا وكان مصطفى سيكون بعيداً لفترة من أجل هذا.

أوناجم أقرب للرحيل

وواصل: مصطفى محمد رحل قبل مباراة المقاصة بساعات، وبقالي حوالي 20 يوم أتابع اللاعبين الأفارقة للبحث عن بديل، لدينا أزمة في عدد الأجانب، ومحمد أوناجم كان أقرب لاعب للرحيل، ولكن الوداد طلبه ورفض أن يدفع مقابل الإعارة وبالتالي رفض الزمالك.

وزاد: الإدارة تدرس الأمر الآن وسنرى الوضع الأنسب للنادي، وحتى مع ضم المهاجم الأفريقي.