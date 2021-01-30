قاسم: نتابع الأفارقة للبحث عن بديل مصطفى وأوناجم أقرب للرحيل

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن قائمة الأجانب في الفريق هي سبب عدم انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي حتى الآن، خاصة بعد عرقلة إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق إلى الوداد المغربي،.
وقال قاسم في تصريحات أذاعية لبرنامج "بى أون تايم": كان هناك إصرار غير عادي من مصطفى محمد على خوض تجربة الاحتراف، والحلم بالنسبة له كان السير على خطى محمد صلاح، وطموحاته كانت أكبر من التفكير في النادي، والإدارة وافقت على هذا الأمر، وهذا يحدث في أندية كثيرة جداً، ويجب أن تعلم الجماهير أن مصطفى محمد بالفعل لن يشارك معنا في 4 مباريات أفريقية بسبب الإيقاف، وبالتالي نحتاج لتجهيز اللاعب البديل ليشارك معنا وكان مصطفى سيكون بعيداً لفترة من أجل هذا.
أوناجم أقرب للرحيل
وواصل: مصطفى محمد رحل قبل مباراة المقاصة بساعات، وبقالي حوالي 20 يوم أتابع اللاعبين الأفارقة للبحث عن بديل، لدينا أزمة في عدد الأجانب، ومحمد أوناجم كان أقرب لاعب للرحيل، ولكن الوداد طلبه ورفض أن يدفع مقابل الإعارة وبالتالي رفض الزمالك.
وزاد: الإدارة تدرس الأمر الآن وسنرى الوضع الأنسب للنادي، وحتى مع ضم المهاجم الأفريقي.
ويدخل المهاجم الغاني كوامي ابوكو لاعب فريق اشانتي كوتوكو، في دائرة الأقرب لخلافة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الذي رحل على سبيل الإعارة مؤخراً.
مصطفى محمد إلى جالاتا سراي
وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.
ابوكو يقترب من الزمالك
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، "أشرف قاسم المشرف العام على الفريق قام بدراسة أكثر من 15 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب خلال الأيام الماضية والاقرب كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني".
وتابع المصدر: "التعاقد مع مهاجم أجنبي متوقف على إنهاء التعاقد مع المغربي محمد أوناجم الذي استقر البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيله من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".
وأضاف: "الزمالك يبحث عن صيغة مناسبة مع اوناجم لرحيله عن الفريق معارا أو على سبيل البيع النهائي خلال الساعات القادمة".
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