الزمالك يكشف بديل مصطفي محمد

كشف أشرف قاسم المشرف علي الكرة بالنادي الزمالك أن مروان حمدي لاعب مصر المقاصة يعد الأنسب لخلافة مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق في هجوم الزمالك كونه لاعب صغير ويمتلك مقاومات المهاجم الصريح.
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وذلك بعد رحيل اللاعب مصطفى محمد من نادي الزمالك الي فريق جالطا سراي وحرص اللاعب أمس علي وداع زملائه في النادي وذلك قبل السفر الي تركيا كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل، وكان قد اتفق النادي مسبقا على عرض مليون ونصف يورو في إعارة لمدة موسم، وأربعة ونصف في حالة الشراء النهائي.
وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصي "تويتر" رسالة وداع لجماهير النادي وزملائه في الفريق" اولاً حابب اشكر كل جماهير نادي الزمالك علي الدعم وعلي الحب اللي شوفته منكم واتمني اني مكونش زعلت حد في جمهور الزمالك وكنت سبب في فرحتكم في اي لحظة في جودي في نادي الزمالك وانا لا انسي فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتلو ان شاء الله ارفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما اكون عند حسن ظنكم".
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وشكر إدارة الزمالك وتابع : بشكركم علي دعمكم ليا دايما ثالثا اشكر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز اطيب شخصية واشرف الرجال وكابتن ابراهيم عبدلله وكل المجلس دون استثناء احد علي تحقيق حلمي في الاحتراف واخيرًااتمني كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك وكل جماهير مصر.
ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق غزل المحلة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة يوم 2/2الثلاثاء ،ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز ال13 في ترتيب الدوري برصيد 8 من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.
الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان امام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بنتيجة 4/1 والتي انتهت بأنتصار الفارس الأبيض وإنتزاع الصدارة من فريق الزمالك، بينما اخر مواجهات فريق غزل المحلة كانت امام فريق الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي 2/2.
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