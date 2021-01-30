صور.. تسجيل 3.7 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تسخر جميع الإمكانات لضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر، ليتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.





وقال السبكى، فى تصريح له، اليوم السبت: "تمتد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة".

وكشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تسجيل 3.7 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات المتعلقة بالمرحلة الأولى للمنظومة والتى تضم الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء.

وأوضح أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع محافظات المرحلة الأولى، وتابع: "منظومة التأمين الصحى الشامل قائمة على تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة، لضمان استدامة الجودة الشاملة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجى إلى مصر الرقمية، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى".

أضاف: "منظومة التأمين الصحى الشامل مشروع ضخم تولية الدولة اهتمامًا كبيرًا وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لإصلاح القطاع الصحى فى مصر وتقديم خدمات بجودة عالمية لكل المصريين دون تمييز".

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية 1.1 مليون منتفع ما يعكس نجاح النظام ودعم الجمهور للخدمة ورغبتهم فى التوسع للحصول على الخدمات الصبية التى ترتكز على أولويات الجودة، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة.

ولفت إلى أن حزمة الخدمات الطبية التى توفرها الهيئة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل تتعدى الـ2000 خدمة تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وأضاف: "نعمل دائمًا على توفير التغطية الصحية بشكل شمولى لجميع الخدمات وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا"، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

واستكمل السبكى: "ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا".