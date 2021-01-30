التعليم تعرض جداول الأسبوع الـ16على قناة مدرستنا

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم، جداول الأسبوع السادس عشر للحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا".





وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الجدول مستمر خلال الفترة من يوم الأحد 31 يناير حتى السبت 6 فبراير 2021. وأشارت إلى تردد القناة: 12303 أفقى / معدل الترميز: 2750 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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