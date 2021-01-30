الرئيس يؤكد اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائل إلى اشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضى به أحكام ميثاق الجامعة.

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