نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية يصل إلى الأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى محافظة الأقصر لتفقد عددًا من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

و كان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

ومن المقرر أن يقوم شعراوى ومحافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة بزيارة إلى قرية البغدادى بمركز البياضية.

وسيقوم وزير التنمية المحلية والمحافظ بمتابعة عدد من المشروعات فى قرية البغدادي وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية وزيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التى تديرها السيدات.

وسيقوم وزير التنمية المحلية عقب ذلك بجولة فى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة والذى تم إنشاءه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمى.

وفى نهاية الجولة بمركز الأقصر سيقوم اللواء محمود شعراوى بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلي علي الاتفاق الاطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق علي مجالات التعاون المشترك.