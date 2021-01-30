نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعراوي للأهالي: إحنا جايين علشان نخدمكم وده شغلنا وهنساعدكم في زيادة مشروعاتكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في بداية جولته لمحافظة الأقصر قرية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية.

وتفقد شعراوي والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى المنفذة بالقرية، حيث استمع وزير التنمية المحلية من المزارعين الي تفاصيل مشروع التغيرات المناخية بالبغدادى والذي يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم أكثر من 120 ألف شخص من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية، وتعد قرية البغدادى واحدة من 64 مجتمعًا ريفيًا يقدم لها البرنامج الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر ومساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضى وتحسين تقنيات الزراعة والرى واستخدام الطاقة النظيفة لضخ المياه واستخدام أنواع أفضل من البذور واستخدام الآلات.

كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر عدد من المشروعات فى قرية البغدادي وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادي والذي يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذي سيتم التوسع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، ويهدف هذا المشروع الي زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وعقب ذلك قام شعراوي بزيارة الي مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقرية، حيث استمع الي جهود برنامج الاغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة ودعم الأسر وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيواني والداجني والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم، والتى يأمل البرنامج فى ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ الي تجارب عدد من السيدات بالقرية في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ووجه شعراوي بدعم سيدات القرية للتوسع في مشروعاتهم الحالية في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتقديم الرعاية الاجتماعية.

كما وجه وزير التنمية المحلية بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية ومساعدتهن في التسويق وزيادة الدخل والتوسع في انشطتهم الاقتصادية، وأشار المستشار مصطفي ألهم إلي انه سيتم عقد لقاء مع السيدات بالقرية مع مسئولي المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتوفير المنافذ لهم مجانًا بما يساعد في تسويق تلك المنتجات.

وقال " شعراوي " موجهًا حديثه لسيدات القرية والأهالي " احنا جايين علشان نخدمكم وده شغلنا وهنساعدكم في زيادة مشروعاتكم.

ووجه وزير التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للسيدات في القرية.

ومن جانبه أوضح المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر أن مشروع التغيرات المناخية يأتي في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ويضم المشروع 4 أفرع بمراكز المحافظة وتشمل مركز البياضية «الحبيل – البغدادى»، ومركز الطود «الطود شرق- العديسات بحري»، ومركز أرمنت «أرمنت الحيط – المحامييد بحري»، ومركز إسنا «النجوع قبلي – كومير – توماس 3».

مشيرًا الى ان قرية البغدادي هي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، وتساعد هذه الشراكة الناجحة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى.

ومن جانبه أعرب منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة عن اعتزاز البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مختلف مجالات التعاون الحالية.

وأكد منجستاب هايلي، علي أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمى بالمحافظات المصرية خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة الحالية لتطوير عدد من القرى بالمحافظات، وأشاد هايلى بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية هامة جدًا للبرنامج خلال الفترة الحالية.

وعرض مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة آخر مستجدات المشروعات التى يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حاليًا خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين وزيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات وتقديم الدعم الفني لهم، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة فى القرى للمساعدة في توفير فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار هايلي إلى أنه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات فى 60 قرية جديدة فى 5 محافظات بالصعيد أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضى الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الرى الحديث بعد النجاح الذى حققه هذا المشروع فى 60 قرية بالمرحلة الأولى ورغبة المزارعين فى عدد كبير من القرى للاستفادة منه وفقًا للمعايير التى وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.