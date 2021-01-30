المقاصة يكشف لـ دوت الخليج مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق.. والرد النهائي

كشف أحمد عبد الخالق المشرف العام لفريق مصر المقاصة وراعي الرسمي للنادي أن الزمالك تقدم بطلب رسمي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق منذ ساعات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الزمالك تفاوض معنا بشكل رسمي وجادي للغاية بخصوص شراء مروان حمدي لتدعيم صفوف الفريق في الخط الأمامي عقب رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي.

وأوضح: نادي مصر المقاصة رفض بالإجماع فكرة بيع اللاعب وذلك بعد الرجوع إلى الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لعدم وجود بديل له في الفريق خلال الفترة المقبلة واحتياج الجهاز الفني لإمكانيات اللاعب".

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وأضاف: لو إدارة الزمالك قد فتحت خط المفاوضات مبكرًا مع المقاصة وقتها من الممكن الموافقة على رحيل اللاعب أما في الوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لضيق الوقت في التعاقد مع بديل لمروان خلال الفترة الجارية خاصة وأن باب القيد سيغلق خلال ساعات".

وأختتم المشرف العام على المقاصة: مسئلة الاستغناء عن مروان حمدي مرفوض نهائي حتى لو بعشرات الملايين وبالتالي لم نضع أي شروط من الأساس لرحيله او نخوض في غمار المفاوضات".

وكان الزمالك قد اعلن عن انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

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ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق غزل المحلة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة يوم 2/2الثلاثاء ،ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز ال13 في ترتيب الدوري برصيد 8 من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان امام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بنتيجة 4/1 والتي انتهت بأنتصار الفارس الأبيض وإنتزاع الصدارة من فريق الزمالك، بينما اخر مواجهات فريق غزل المحلة كانت امام فريق الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي 2/2.