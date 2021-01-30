خروج قطار عن القضبان بأسيوط دون إصابات.."تفاصيل"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خروج "بوجي" عربة القطار الأولى أثناء سير قطار رقم 718 ركاب أسيوط - سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجي، إلا أنه لم يسفر ذلك عن أية إصابات.

السكة الحديد

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجارى حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الامان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة، مقدمة اعتذارها للركاب على التعطيل الذي حدث.

وتوقفت حركة قطارات السكة الحديد بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط قبل وصول قطار ركاب إلى حدود محافظ سوهاج والذى يعمل يوميا بين المحافظتين عقب خروج العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.

خروج عربة القطار عن القضبان

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تلقت بلاغا من مركز شرطة صدفا جنوب محافظة سوهاج يفيد بحدوث خروج لعربة من قطار لركاب رقم 718 الذى يتحرك فى تمام السادسة صباحا فى إتجاه سوهاج لنقل الموظفين والعاملين بين المحافظتين وقبل دخل القطار محطة صدفة خرجت العربة الأولى خلف الجرار عن القضبان وجارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.