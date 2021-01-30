قائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021

بطولة كأس العالم للأندية-أرشيفية
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021.. تصدرت محركات البحث المختلفة مع اقتراب إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 4 فبراير المقبل.
اليوم الأول لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. تدريبات خفيفة وبرنامجًا بدنيًا للاعبين
ويبحث الملايين من عشاق الكرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية النايل سات وعرب سات وهوت بيرد، حتى يتمكنوا من متابعات المباريات بشكل دوري.
دوت الخليج تنشر القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021 | تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021
قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2021
وتذيع مباريات كأس العالم للأندية 2021 أربعة قنوات مفتوحة هم:
تي في سبورت البولندي، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.
ميديايست الإيطالية، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.
بي إن تي البلغارية، قمر صناعي هيلاس سات، تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900
إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2021
ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير2021، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها الأهلي بصفته بطلًا لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، وأهم المنافسين بالبطولة هو بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، الذي سيواجه الفائز من مباراة الأهلى ضد الدحيل القطرى.
وسوف نستعرض مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية حتى يتمكن للجماهير متابعة كافة المباريات.
مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية
ربع النهائي:
4 فبراير – تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي 4 مساء.
4 فبراير – الأهلي × الدحيل القطري الساعة السابعة والنصف مساء.
تحديد المركز الخامس:
7 فبراير – الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان × الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل الساعة الخامسة.
نصف النهائي:
7 فبراير – سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس وأولسان الساعة الثامنة مساء.
8 فبراير – بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلي والدحيل الساعة الثامنة مساء.
تحديد المركز الثالث:
11 فبراير.. على ملعب "المدينة التعليمية" في تمام الساعة 5 مساء
النهائي:
11 فبراير.. على ملعب "المدينة التعليمية" في تمام الساعة 8 مساء
سفر بعثة النادي الأهلي إلى قطريذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت من مطار القاهرة متجه لمطار قطر في الرابعة عصر أمس الجمعة الموافق 29 يناير 2021، لخوض منافسات كأس العالم للأندية.
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