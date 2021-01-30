بعد قليل .. قيادات حقوق إنسان النواب على مائدة حوار دوت الخليج

يستضيف اليوم موقع دوت الخليج هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ندوة حوارية موسعة حيث يحل رئيس ووكيلي أحد أهم لجان مجلس النواب في الوقت الحالي على الإطلاق، لارتباط اختصاصهم الأصيل بمجموعة من الملفات الشائكة وثيقة الصلة بتحديات كبرى تواجه البلاد في لحظة تاريخية دقيقة .

وتأتي تلك الندوة كأول حوار مع ٣ من القامات البرلمانية المؤثرة في مجريات العمل النيابي عقب انتهاء قوام اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي أسفرت عن اختيار لفيف من النواب اللذين يمثلون زخيرة العمل البرلماني النموذجي.

ويعتزم موقع دوت الخليج وفريق التحرير برئاسة عمرو الديب، فتح مجموعة من الملفات شديدة السخونة على الصعيدين الخارجي والداخلي، حول آخر مستجدات حقوق الإنسان في مصر، والسر وراء الهجمات الخارجية الشرسة، والكيفية السليمة التي يتم بها الرد على التشويه الممنهج والافتراء المتعمد المفتعل ضد الدولة المصرية خلال سياق حافل بالتحديات.