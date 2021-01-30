سميرة الجزار تطالب وزيرى الزراعة والطيران بتسليط الضوء على واحة سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن غياب دور البحوث الزراعية في سيوة من مشكلة موت شجر الزيتون وعدم توافر المبيدات المدعومة لسوسة النخيل.

سميرة الجزار: أشجار الزيتون مصدر رزق أهالى سيوة

وأوضحت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، إن أشجار الزيتون تعتبر مصدر الرزق للغالبية العظمي من أهالي واحة سيوة، وذلك لجودة أراضيها الزراعية، مؤكدة أنهم لا يعرفون مصدر آخر سواها ويعيشون من خيراتها، بالإضافة إلى أنهم يقومون بتصدير محصولها لباقى المحافظات.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، وزير الزراعة بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة على وجه السرعة، وذلك لحماية أبناء واحة سيوة من فقدهم لمهنتهم التى امتهنوها على مدار سنوات طويلة مضت، والتي تعد مصدر الرزق الأساسى لهم.

كما تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال أخر إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الطيران، محمد منار عنبة، بشأن عدم وجود أى رحلات جوية منتظمة لشركة مصر للطيران من القاهرة لواحة سيوة، بالرغم أن هناك رحلات شارتر تصل من الخارج مباشرة لمطار واحة سيوة.

وأضافت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، في سؤالها، أنه من حق المصريين أن يكون لهم رحلة منتظمة ولو شهرياً حتي لا تصبح واحة سيوة مهملة وخارجة عن خريطة مصر الملاحية.