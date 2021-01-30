موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، يبحث العديد من الطلاب عن موعد الامتحانات بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا، والذي كان من شأنه تغير التعليم في مصر وجميع أنحاء دول العالم، ليتحول التعليم إلى الشكل الالكتروني الجديد عبر المنصات المختلفة التي ساهمت الوزارة في توفيرها أمام طلاب الثانوية العامة، للتسهيل عليهم تلك الفترة العصيبة التي يمروا بها للمرة الاولى.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإدارة التعليمية، بوضع جداول امتحانات النقل في المدة ما بين 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021، تبعًا لكل إدارة على أن تكون مواعيد وجداول امتحانات مراحل النقل مختلفة عن الآخر وليس بالضرورة أن كل الطلاب يمكن أن تبدأ امتحانتها بداية من 10 يناير 2021.



موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 للمواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يتم وضعها ولأول مرة من قبل الوزارة نفسها والتي بدأت في 23 يناير 2021.



تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل مستمر لحماية طلابها وصحتهم من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصات الإلكترونية لمساندة الطلاب في أداء امتحاناتهم، مع التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة.

امتحانات الثانوية العامة

خضت امتحانات الثانوية العامة تحت قبضة فيروس كورونا منذ تفشيه العام أواخر العام الماضي لتتحول امتحانات النقل إلى أبحاث بدلًا من الامتحانات للتصدي إلى العدوي بشتى الطرق، إلا أن الوزارة قد اتخذت جميع تدابيرها الاحتياطية لإتمام امتحانات الثانوية العامة والتي مرت بسلام.

خرجت العديد من الدعوات والهاشتجات المختلفة التي اشارت إلى ترحيل امتحانات الصف الأول إلى نهاية العام الدراسي، وذلك بعد تأجيلها وغلق المدارس، إلا أن وزير التربية والتعليم نفى تلك الشاعات التي لاتزال تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم تحرص على إتمام امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة في الفترة التي تم تحديدها، مع إتخاذ كافة الإحتياطات الآمنة للمرور بتلك الفترة في سلام.