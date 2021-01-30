حسام لبن: مشروع تطوير الريف أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي..وينعش السوق المصرى

أكد حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع تطوير الريف المصرى استكمال لما بدأته الدولة من مشروعات تنموية في كافة القطاعات، مشيرا إلى أنه واحدًا من أهم المشروعات فى المرحلة الراهنة.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن المشروع يعتبر أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة في وقت سابق، مؤكدا أن الشعب بدأ بالفعل في حصد ثمار هذا الإصلاح، من خلال العديد من المشروعات القومية.

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وأوضح حسام لبن، أن مشروع الريف المصري يستفيد منه جميع المصريين في كل أرجاء الدولة، وهو بداية قوية لتطوير قرى مصر كما لم يحدث من قبل.

وتوقع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن يؤدى مشروع الريف المصرى لإنعاش السوق في كافة القطاعات وأهمها قطاع المقاولات، مما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.