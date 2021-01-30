فيلم حظر تجول يتصدر "التريند" بعد عرضه على الشاشة للمرة الأولى

فيلم حظر تجول تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرضه أمس الجمعة على شاشة تلفزيون الـ Osn، لتزداد العمليات البحثية عن الفيلم الذي أخذ صيتًا واسعًا قبل عرضه فى ختام مهرجان القدس للسينما العربية.

شارك فيلم حظر التجول، الشهر الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، برئاسة المنتج محمد حفظي، والذي كرم عدد من رموز الفن، منهم الكاتب الكبير الراحل حيد حامد والفنانة منى زكي، والفنانة إلهام شاهين عن دورها في الفيلم الذي خطف الأنظار إليه.

فيلم حظر تجول

عرض فيلم حظر تجول في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبحضور أبطاله وصناعه، في أول عرض عالمي له، ومنهم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي.

أعاد فيلم حظر تجول إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز. قصة فيلم حظر تجول

تعود أحداث فيلم حظر تجول إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال في مصر، حيث يتناول قصة "فاتن" بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، والتي تجبر "فاتن" على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى. شارك في فيلم حظر تجول في البطولة الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، مع إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، فيلم حظر تجول تصوير عمر أبو دومة، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان.