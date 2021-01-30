"يد الشيخ زايد" يتأهل رسمياً للمنافسة على دوري المحترفين



فاز فريق نادي الشيخ زايد لكرة اليد، على فريق نادي الوطني منوف بنتيجة 35/26، بصالة جامعة شبين، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد.

اقرأ أيضًا...موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

وبهذا الفوز يتأهل أبناء زايد رسمياً للدور النهائي للمنافسة علي الصعود لدوري المحترفين.وقاد الفريق في تلك المباراة، جهازاً فنيا مكون من الكابتن كريم عز مدرب الفريق، والكابتن عز المطراوي رئيساً للجهاز، والكابتن عبد النبي سليمان المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد العلام طبيباً للفريق.

وفي هذا الصدد، أشاد الكابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، بهذا الفوز قائلا" هذا حصاد جهود مضنية يبذلها لاعبي كرة اليد، وننتظر منهم المزيد ثقة فيهم وفي الجهاز الفني لنادي زايد بقيادة"العالمي" الكابتن أحمد العطار، أحد أبطال كرة اليد والذي حمل اسم مصر عالميا".