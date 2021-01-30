مدرب الإسماعيلي يطلب ضم ثنائي الزمالك

قال محمد عبد الجابر، وكيل أعمال البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، عن رغبة المدرب فى ضم عنصر إضافى لجهازه الفني.

وكشف عبد الجابر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، عن ان المفاوضات بدأت بعد مباراة الرجاء مباشرة، والمدرب شاهد الفريق والمباريات القديمة، مباراة المحلة الأخيرة، وسيشاهد اليوم مباراة الإسماعيلى وبيراميدز من المقصورة، وحدد المراكز التى يحتاجها، والتعاقد لنهاية الموسم وقد يجدد نصف موسم فقط حال موافقة الطرفين.

وتابع وكيل أعمال يوفيتش، لم نضع شرطاً جزائياً نهائياً فى العقد، لو النادى محتاجه يكمل ليس هناك أزمة، تجربته الأخيرة كانت مع بريميرو دى أوجستو الكونغولى فى ظروف مشابهة للإسماعيلى وتوج معها بثلاث بطولات، والمدرب معه مدرب لياقة بدنية، ولا يحتاج إلى مترجم لا يريد زيادة عدد الجهاز.

وتابع، "هناك توصية صغيرة بزيادة فرد آخر مصرى ليقوم بدور"لايف كوتش"، لزيادة الدوافع الإيجابية ومعالجة الأزمات النفسية من أجل لم الفريق.

واختتم وكيل أعمال مدرب الإسماعيلى قائلا، "الكثير من الأسماء تم طرحها لضمها للإسماعيلى وأرسلت فيديوهات للمدرب وأبدى موافقة على أحمد عيد لاعب الزمالك، وكذلك حميد أحداد، ولكن لم تسمح الفرصة بضم أى منهما.