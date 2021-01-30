هيئة الرعاية الصحية تناقش خطة التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.





ويستعرض الاجتماع اليوم، آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 2020/12/31، والذى شمل استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية بكل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى السعى نحو العمل بتقنية الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات والمؤشرات والتى تسهم فى توفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، إلى جانب تبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية مفهوم تعزيز الصحة العامة للمواطن تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية فى توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا للوقاية من الإصابة بالأمراض بما ينعكس إيجابًا على النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر. كما يناقش الاجتماع اليوم، الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ومقترح إنشاء فرع تابع للهيئة بالأقصر تحت مسمى (الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الأقصر)، إلى جانب عرض تقرير الأداء المالى والقوائم المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2021 /2020، وكذلك عرض تقرير الأداء النصف سنوى عن الخدمات الطبية والعلاجية التى قدمتها المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

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