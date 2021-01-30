بدء تلقى طلبات نقل الموظفين للعمل بالنيابة.. الشروط والمستندات المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وتقدم طلبات النقل اعتبارًا من اليوم 30 يناير حتى يوم 18 فبراير المقبل من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، ولن تقبل أية طلبات بعد ذلك التاريخ.

وأعلنت النيابة عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة، للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وحدد النيابة الوظائف المطلوبة وهى:

أولًا: باحث بالدرجات التخصصية الثانية والثالثة وذلك طبقا للشروط الآتية: أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، والحصول على مؤهل عال مناسب.

ثانيا: كاتب بالدرجات الكتابية التالية: الدرجة ثالثة والدرجة الرابعة وذلك طبقا للشروط الآتية: الإجادة التامة للقراءة والكتابة وأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، والحصول على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

كما أن العاملين الراغبين فى النقل للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات يستفيدون بالمزايا التالية:

يتقاضى المنقولون جميع البدلات التى تصرف للعاملين بالنيابة العامة. بالإضافة إلى مزايا أخرى. يتقاضى المنقولون مستحقاتهم المالية والتى لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا.

4- سيتم مراعاة التوزيع الجغرافى "محل السكن" للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة فى محيط سكنه.

والشروط العامة للمتقدم هى:

النوع: ذكر / أنثى.

السن: لا يزيد المتقدم عن 45 عاما وقت التقدم للإعلان.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

صورة من المؤهل الدراسى

صورة من بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم الهاتف

الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

موافقة جهة العمل على النقل بالدرجة المالية

موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة