مدير صحة دبى لنائب بولاق الدكرور: مستعدون لدعم المنشآت الصحية بالدائرة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استعداد هيئة الصحة بدبى لتقديم خبراتها وتجربتها لدعم المنشآت الصحية فى مصر بما فيها منطقة بولاق الدكرور.





جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور حميد محمد القطامى، مدير عام هيئة الصحة بدبى، والذى أكد على عمق العلاقات الإماراتية المصرية والروابط التاريخية بين الشعبين والتى تمتد عبر العصور.

وأكد القطامى، أثناء استقباله النائب حسام المندوه، أن منظومة الصحة فى دبى شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وكان التطوير شاملاً ومتكاملاً لجميع مقومات وعناصر المنظومة الصحية من سياسات ولوائح ومنشآت وتجهيزات وبيئة استشفاء، وقبل كل ذلك الخبرات البشرية التى تعتمد عليها الهيئة، والتى تمثل المقدمة الحقيقية للتطوير.

وقال: "استراتيجية التطوير التى تنفذها الهيئة بما فيها من مشروعات وبرامج ومبادرات، ترتكز فى أساسها على خدمة الناس، وتلبية المتطلبات المتنامية على الخدمة الصحية عالية الجودة، وإنجاز الهيئة التحولات المطلوبة فى القطاع الصحى بدبى بوجه عام".

من جانبه، أشاد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، بالطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع الصحى فى دولة الإمارات بصفة عامة، وفى دبى على وجه التحديد.

وأكد حسام المندوه، أنه يستمد الطاقة الإيجابية دائمًا من هذه المنظومة المتكاملة التى يفخر بها الجميع والتى ترتكز على الأداء المتميز والإدارة الناجحة التى تسابق الزمن مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة فى طليعة الدول المتقدمة فى مختلف المجالات.

وتابع: "ملف الصحة فى بولاق الدكرور من الملفات الحيوية التى تأتى على رأس اهتماماته، وأسعى جاهدًا إلى إحداث نقلة نوعية فى الخدمة الصحية التى تقدم لأبناء دائرة بولاق الدكرور"، لافتًا إلى أن المنشآت الصحية ببولاق تحتاج إلى عملية تطوير كبيرة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين التى تعد الأهم والأولى بالرعاية.

وأشار النائب، إلى أن زيارته لدبى يسعى من خلالها إلى تحقيق أكبر قدر من الإستفادة لصالح أبناء بولاق الدكرور، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء بولاق الدكرور.

وفى نهاية اللقاء تقدم الدكتور حسام المندوه، بالشكر إلى الدكتور حميد محمد القطامى، مدير عام هيئة الصحة بدبى، لحرصه على المساندة فى تطوير المنظومة الصحية بالخبرات والاستشارات، قائلا: "هذا ما عهدناه منه خلال السنوات الماضية محبًا لمصر وشعبها فى ظل العلاقات القوية التى تربط البلدين".