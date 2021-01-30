صور.. بدء تركيب الحوامل والقوائم الحديدية لمشروع المونوريل

جدة - نرمين السيد - وقطار مونوريل العاصمة الإدارية، يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى، وتمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022.

وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5كم، ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.