- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وقطار مونوريل العاصمة الإدارية، يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى، وتمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022.
وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5كم، ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بدء تركيب الحوامل والقوائم الحديدية لمشروع المونوريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.