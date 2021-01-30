صور.. إزالة كافيتريا ومطعم شهير على كورنيش البحر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قاد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة، لإزالة كافيتريا ومطعم شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج بحى شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد وحق الاستغلال.





وقال الشريف، إن إزالة الكافيتريا يأتى فى إطار تنفيذ وعده للمواطنين بإزالة جميع المنشآت الحاجبة لرؤية البحر، والتى جرى تأجيرها فى فترات سابقة بقيم إيجارية متدنية. وأضاف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات له خلال الحملة، أن المحافظة تحترم تعاقداتها مع أصحاب الكافتيريات التى ما زال يتبقى لها فترات زمنية محددة، لافتًا إلى أنه رفض إزالتها، وذلك حفاظًا على المال العام. وأكد المحافظ، على استمرار إزالة الكافيتريات التى تعيق رؤية البحر خلال فبراير المقبل، بعد انتهاء عقودها، منوها إلى أن المحافظة تسعى إلى إقامة مشاريع تحافظ على حقوق المواطن وموارد المحافظة.

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