وزير التنمية من قرية البغدادى: جايين علشان نساعدكم فى زيادة مشروعاتكم

جدة - نرمين السيد - وتابع شعراوى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وفقا لبيان صحفى، مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى المنفذة بالقرية، واستمع من المزارعين إلى تفاصيل مشروع التغيرات المناخية بالبغدادى والذى يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة لدعم أكثر من 120 ألف شخص من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية.

وتعد قرية البغدادى واحدة من 64 مجتمعاً ريفياً يقدم لها البرنامج الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر ومساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضى وتحسين تقنيات الزراعة والرى واستخدام الطاقة النظيفة لضخ المياه واستخدام أنواع أفضل من البذور واستخدام الآلات.

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر بمتابعة عدد من المشروعات فى قرية البغدادى وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية.

وأشاد شعراوى بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادى والذى يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذى سيتم التوسع فى حوالى 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وعقب ذلك قام شعراوى بزيارة إلى مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقرية، حيث استمع إلى جهود برنامج الأغذية العالمى لدعم الجمعية فى مساعدة ودعم الأسر وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيوانى والداجنى والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم، والتى يأمل البرنامج فى ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ، إلى تجارب عدد من السيدات بالقرية فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، موجها بدعم سيدات القرية للتوسع فى مشروعاتهم الحالية فى إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقديم الرعاية الاجتماعية.

كما وجه وزير التنمية المحلية بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية ومساعدتهن فى التسويق وزيادة الدخل والتوسع فى انشطتهم الاقتصادية.

وأشار المستشار مصطفى ألهم إلى انه سيتم عقد لقاء مع السيدات بالقرية مع مسؤولى المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتوفير المنافذ لهم مجاناً بما يساعد فى تسويق تلك المنتجات، وقال شعراوى موجهاً حديثه لسيدات القرية والأهالى: "احنا جايين علشان نخدمكم وده شغلنا وهنساعدكم فى زيادة مشروعاتكم"، موجها بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للسيدات فى القرية.