وزير التنمية المحلية ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاق إطاري للتعاون...

وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، علي الاتفاق الاطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق علي مجالات التعاون المشترك وذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة بمشاركة كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والبرنامج.

وسيتم التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات ومن بينها الربط بين مركز الأقصر ومركز "نارو" مقر اقليم الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي تستضيفه القاهرة لتبادل ونشر التجارب الناجحة والخاصة بمشروعات وزارة التنمية المحلية وعلي رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعات مبادرة حياة كريمة ومجالات تنمية المدن .

وستشمل مجالات التعاون بين الجانبين ضمن الاتفاق الاطاري تنفيذ البوابة "الجيو مكانية" لوزارة التنمية المحلية والتي تهدف الي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات ، عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيو مكانية بالوزارة وانشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والمحافظات وبناء نظام لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات ، حيث سيقدم البرنامج الدعم الفني والتقني لتحديد الهيكل التنظيمي والكوادر الفنية المطلوبة حيث تم تدريبي عدد من العاملين بالوزارة علي أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع احدي الشركات الكبري.

كما يشمل الاتفاق الاطاري أيضاً إنشاء منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية " أيادي مصر " بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق ، وستقوم الوزارة بالتنسيق الأساسي بين مختلف الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية لتحسين معيشة المجتمعات المحلية وتحسين آلية تقديم الخدمات ، وستقوم الوزارة بالإشراف علي المنصة بالتعاون مع البرنامج .

وقال شعراوي أن هذه المنصة ستعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجياً .

ويتضمن الاتفاق الاطاري بين الجانبين أيضاً مشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر والذي يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذي سيتم التوسع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية ، ويهدف هذا المشروع الي زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية ، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وقال منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة انه سيتم الانتهاء خلال شهر من تنفيذ المنصة الالكترونية والبوابة الجيومكانية ، وقدم الشكر علي الدعم والاهتمام الذي يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارة للانتهاء من تلك المشروعات المهمة .