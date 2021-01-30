الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة حرة خاصة باسم ”أبو قير لمحطات...

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات"ش.م.م"، داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع. وتختص المنطقة الحرة، طبقاً لنص مشروع القرار، بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية، بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض، دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

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