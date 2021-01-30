مصر تتسلم 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا- أوكسفورد» لمواجهة كورونا

أكدت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، تعاقدها عن 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا أوكسفورد، الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن اللقاح سيصل مصر، غدا الأحد، بحوالي 50 ألف جرعة من اللقاح لبدء توفيره لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا.

وأشارت الى أن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا ، وهناك تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.