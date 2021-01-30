نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساويرس: من أول يوم بقولكم موضوع كورونا مش هيخلص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، على استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا:" من أول يوم وبقولكم موضوع الكورونا ده مش هيخلص ولازم ننظم حياتنا وشغلنا على هذا الأساس".

وتابع "ساويرس"، خلال تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت واكل عيش الناس، شكلنا مكملين مع الكورونا حتي بعد التطعيم، مش هنخلص ربنا يخلصنا.