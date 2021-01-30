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ساويرس: من أول يوم بقولكم موضوع كورونا مش هيخلص

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أحمد جودة - القاهرة - علق رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، على استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا:" من أول يوم وبقولكم موضوع الكورونا ده مش هيخلص ولازم ننظم حياتنا وشغلنا على هذا الأساس".

وتابع "ساويرس"، خلال تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت واكل عيش الناس، شكلنا مكملين مع الكورونا حتي بعد التطعيم، مش هنخلص ربنا يخلصنا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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