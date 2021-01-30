نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 31 يناير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 5 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

من يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير 2021 والي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير 2021:

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية.

يوم الأربعاء المقبل:



أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل:



أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الجمعة المقبل:



أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.