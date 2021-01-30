نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير حديقة الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها .

وتشمل أعمال التطوير إقامة نظام ري جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير ، وإعادة تطوير الممشى الداخلي ورصف جميع الطرقات ببلاطات بالإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات .

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها، وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .

وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهري وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهوري بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالي المنطقة كما تضم ملاهي وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع .