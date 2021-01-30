نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الصحة تستجيب لمناشدة مريض سمنة مفرطة.. وتوجه بنقله إلى مستشفى معهد ناصر وعلاجه على نفقة الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج السيد عادل العزب المقيم بمركز زفتى، بمحافظة الغربية والذي يعاني من مرض السمنة المفرطة، وذلك استجابة لمناشدته للتدخل لعلاجه عبر أحد المواقع الإخبارية، حيث وجهت الوزيرة بنقله إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن المريض يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 273 كيلوجرام، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالغربية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيد عادل من قبل اسشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لخضوعه لجراحة حسب تقييم الحالة على نفقة الدولة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيد عادل العزب عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.