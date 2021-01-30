فيديوجراف: إبداع وسط النهر الخالد.. نافورة النيل تتألق من جديد

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" تاريخ نافورة نهر النيل. وأنشئت النافورة عام 1956 فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أقامتها شركة جوليوس بيرغر للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية، وظهرت فى عدد من الأفلام القديمة أشهرها عروس النيل عام 1963.

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