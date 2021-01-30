جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس على مذبح الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأرض أيوب.





وأثناء القداس دشن الأنبا أنجيلوس، أيقونة للقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا أول السواح. يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بعيد الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف شبرا يحتفل بعيد أب الرهبان ويدشن أيقونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.