الرعاية الصحية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن توفير لقاح كورونا لبدء تلقيح الأطقم الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، لمناقشة آخر المستجدات للأعمال التنظيمية والإدارية والمالية والفنية للهيئة، وعرض المجهودات التى تبذلها الهيئة فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.
وخلال الاجتماع، تقدم د. أحمد السبكي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولفت د. السبكى إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.
كشفت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، عن تعاقدها عن 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا أوكسفورد، الخاص بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيصل مصر غدا الأحد 50 ألف جرعة من اللقاح لبدء توفيره لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم
وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا، مشيرا الى أن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.
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