السيسى يطمئن على سلامة الرئيس التونسي اثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية...

"أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطمئن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، اثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنياً سيادته له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.