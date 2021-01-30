سلبية مسحة بعثة الأهلي فى مونديال الأندية وإيجابية محمد مرجان

تلقت بعثة الأهلي فى كأس العالم للأندية إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التى تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلي قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين، باستثناء العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التى قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات وعدم ظهور أى أعراض عليه أو تأثير سلبي، حيث تبقي حالته جيدة وهناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وبناءً عليه تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت وسيتم إعادة المسحة الطبية له خلال 72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.

موعد مباراه الاهلي والدحيل فى مونديال الاندية



ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.

على الصعيد ذاته، تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الموجودة فى العاصمة القطرية الدوحة وجبة الإفطار صباح اليوم داخل غرفها المخصصة لها وذلك استمرارا للعزل الصحى الذى يخضع له جميع أفراد البعثة، منذ الوصول إلى مقر إقامة النادى فى قطر لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضعوا فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من خرق الإجراءات الاحترازية المشددة المفروضة على البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وطالب عبد الحفيظ الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم مغادرة الغرف، كما حذر اللاعبين من أى تجمعات فى الغرف للحفاظ على سلامة الجميع ولتجنب مواجهة أى غرامات من اللجنة العليا المنظمة للبطولة.