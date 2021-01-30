نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم "السبت"، قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المعتمد في سول بتاريخ 12 سبتمبر 2020.
كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة بتاريخ 17 يونيو 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.