قرار جمهوري بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم "السبت"، قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المعتمد في سول بتاريخ 12 سبتمبر 2020.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة بتاريخ 17 يونيو 2020.